Чарльз Оливейра: «Хабибу следовало бы заткнуться и быть чуточку уважительнее»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) заявил, что он хотел бы подраться против Конора Макгрегора (22-6), а также посоветовал Хабибу Нурмагомедову (29-0) быть уважительнее по отношению к нему.

«Я буду защищать пояс чемпиона, и я хочу подраться против Конора Макгрегора, — сказал бразилец в интервью BT Sport. — Однако признаю, что у UFC могут быть на этот счет другие планы. Но запомните: у чемпиона есть имя. И его имя Чарльз Оливейра.

Ислам Махачев? Если они хотят этого боя, пусть положат на мой счет кругленькую сумму. Что касается Хабиба, то он заслуживает всего, что получает. Он потрясающий боец, и для меня было бы честью подраться с ним. Однако когда он был чемпионом, он был спокойным и уважительным, а теперь он говорит неправду. Он сказал, что я проиграю куче бойцов, и он ошибается. Я продолжаю побеждать. Ему следовало бы заткнуться и быть чуточку уважительнее, потому что я чемпион. Хабиб был очень почтителен, когда дрался, и теперь он говорит то, что не вызывает у меня уважения".

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.