Усман хочет бой с Хабибом: «Это событие стало бы самым громким в истории UFC»

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал на тему возможных противостояний с ныне отставными бойцами ММА россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Бой с Хабибом стал бы самым громким событием в истории UFC, но проблема в том, что этого никогда не случится. Вероятность того, что состоится бой с Жоржом Сен-Пьером выше, чем поединок с Хабибом», — сказал Усман в интервью TMZ Sports.

«Жорж проделывает много вещей за пределами клетки. Я очень рад за Сен-Пьера. Чувствую себя благословенным из-за того, что сейчас я максимально раскрываю свой потенциал. Но если он решит вернуться, то он знает, что я сломаю его».

Усман провел последний бой в минувшие выходные на UFC 261 в Джексонвилле, где он нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.