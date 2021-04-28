Усман хочет бой с Хабибом: «Это событие стало бы самым громким в истории UFC»
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал на тему возможных противостояний с ныне отставными бойцами ММА россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Бой с Хабибом стал бы самым громким событием в истории UFC, но проблема в том, что этого никогда не случится. Вероятность того, что состоится бой с Жоржом Сен-Пьером выше, чем поединок с Хабибом», — сказал Усман в интервью TMZ Sports.
«Жорж проделывает много вещей за пределами клетки. Я очень рад за Сен-Пьера. Чувствую себя благословенным из-за того, что сейчас я максимально раскрываю свой потенциал. Но если он решит вернуться, то он знает, что я сломаю его».
Усман провел последний бой в минувшие выходные на UFC 261 в Джексонвилле, где он нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.
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