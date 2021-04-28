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Масвидаль дал прогноз на бой-реванш Ковингтон - Усман

12:07
Хорхе Масвидаль. Фото USA Today Sports
Хорхе Масвидаль. Фото USA Today Sports
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Американец с кубинскими корнями Хорхе Масвидаль уверен, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман одержит победу в реванше с Колби Ковингтоном.

«Я думаю, что Усман будет биться с Колби в стойке, как и в первом бою. Он будет избивать его. Колби попытается пройти в ноги, и это может не сработать. Он не будет расходовать много бензина в бою с борцами. Вот почему он не стал проходить в ноги в первом бою, потому что знает, что ему придется устать», - сказал Масвидаль в интервью ESPN.

«Если Камару сохранит борцовскую форму, будет вести бой в стойке, прессинговать, я думаю, что он снова сломает его. У него сейчас отточенные удары руками. Уверен, что он победит досрочно», - заключил он.

В первом бою Усман победил Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде. Поединок полностью проходил в стойке. Масвидаль в минувшие выходные упал в глубокий нокаут в бою с Усманом. 

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