Тренер Артема Тарасова высказался о задержании бойца MMA

Тренер Алексей Прокофьев рассказал «СЭ» подробности задержания бойцов ММА Артема Тарасова и Никиты Солонина в Санкт-Петербурге.

«Назвать это инцидентом сложно. Насколько я знаю, произошел словесный конфликт на Сапсане с Андреем Сорокиным, вице-президентом «АльфаСтрахования», из-за девушки какой-то. И начальник поезда написал заявление, что они кричали, ругались нецензурной бранью. Из-за этого их задержали и отвезли в линейный отдел полиции. Конфликта как такового не было, даже удара. Если удар какой-то есть, пусть предоставят видеоматериалы. Я только что прочитал показания начальника поезда — ни про какой удар не написано. Я знаю Артема очень давно. Может быть, он и сказал что-то в нецензурной форме, но очень сильно сомневаюсь, что он кричал во время конфликта в поезде», — сказал Прокофьев «СЭ».

Также Прокофьев отметил, что у бойца забрали телефон и к нему не пускают адвоката.

«Просто конфликт интересов. Представитель «АльфаСтрахования» захотел показать свои яйца. Непонятно, когда их отпустят. Адвоката нашего тоже не пускают. Говорят «ждите». С самим Артемом удалось связаться, но потом телефон у него забрали», — добавил Прокофьев.

Во вторник вечером Тарасов в своем Instagram сообщил, что его и Солонина доставили в отдел полиции на вокзале из-за конфликта.

Последний бой Артем Тарасов провел 20 февраля против Михаила Кокляева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кокляев победил по очкам.

(Константин Колмаков)