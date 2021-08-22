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Майкл Чэндлер: «Между боями мой вес может доходить до 86 кг»

18:43
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Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер рассказал о своем подходе к спортивному питанию и весе между поединками.

«В 35 я чувствую себя лучше, чем в 25, — заявил Чэндлер на подкасте «Bussin' With The Boys». — Я очень тщательно слежу за своим телом и тренировками. Для меня очень важна работа и между лагерями — в эти периоды я много качаюсь, моя задача вернуть больше мышечной массы, чем я потерял во время сгонки. За счет качки между лагерями и увеличения процента жира в организме мой вес может доходить до 86 кг».

6 ноября Чэндлер подерется с Джастином Гэтжи на UFC 268.

«Я каждый день использую мой массажный ролик, я никогда не пропускаю прием спортивного питания и биодобавок, — подчеркнул Чэндлер. — Я беру их даже на арену в день боя. И я принимаю их на следующее утро после боя. Удваиваю дозу добавок с омега, потому что я пропускал удары в голову, утраиваю дозу куркумина, принимаю глутатион, антиоксиданты. Некоторые бойцы говорят: «О, зачем мне спортпит в день боя и после? Отдохну от него пару дней». Но я никогда не пропускаю прием биодобавок».

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Никита Горшенин все материалы автора

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