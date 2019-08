Украинец Амосов на Bellator 225 одержал 22-ю победу кряду в карьере

Украинец Ярослав Амосов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) удушающим приемом победил американца Дэвида Рикелса. Для украинца эта 22-я победа в карьере кряду.

Yaroslav Amosov (22-0) becomes the first man to submit David Rickels, constricting the fan-favorite «Caveman» to cap two dominant rounds. Ukraine's spotless former Tech-KREP champ is 3-0 in Bellator. He has stopped 18 overall. #Bellator225 pic.twitter.com/s4AXQBE1hY