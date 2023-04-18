Роберт Уиттакер не планирует драться с Чимаевым: «Его нет в рейтинге»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) считает, что каждый боец должен постепенно добираться до вершины рейтинга дивизиона, а не сразу получать поединок с топовым соперником.

«Чимаева нет в рейтинге дивизиона, — сказал Уиттакер на шоу The MMA Hour. — Я не люблю, когда бойцы лезут драться без очереди. Ведь рейтинги существуют не просто так, верно? Я готов подраться с парнями из первой пятерки, потому что они лучшие из лучших, и они заслужили бой, проложив себе путь через весь дивизион.

Гораздо труднее постепенно подниматься наверх, чем сразу туда проскользнуть. В таком случае ты можешь провести один бой, а потом драться за титул, как Перейра. В топ-20 есть парни, которые дали бы Перейре гораздо более трудный бой, чем ему дал Адесанья. И это все знают.

Вот почему мне нравятся парни, которые входят в пятерку лучших, потому что они проложили свой путь наверх, как и я. Ты должен прокладывать себе путь наверх и побеждать всех претендентов. Это система, которая у нас есть, и ее нужно уважать».

Чимаев следующий бой может провести против Пауло Косты (14-2) 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.