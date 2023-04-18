Роберт Уиттакер: «Я больше не приму бой с Пауло Костой»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) подтвердил, что больше не намерен соглашаться на бой с Пауло Костой (14-2).

«Я был очень расстроен тем, что Коста решил поиграть в игры, — сказал Уиттакер на шоу The MMA Hour. — Я больше не приму бой с ним, потому что мы должны были подраться дважды. Он дважды отказался, и это хреново. Мне приходится проводить целый лагерь, тратить деньги и все такое, чтобы он в конце концов слился. Он делает это уже второй раз. Я хочу бой, который обязательно состоится. Мне нужны гарантии».

Коста должен был подраться с Уиттакером 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.