Швейцарский боец Эномото поделился впечатлениями от посещения Москвы

Швейцарский боец Ясубей Эномото рассказал о своих впечатлениях от посещения Москвы, а также поделился планами о том, какие места еще хочет посетить.

Как сказал Эномото РЕН ТВ, он был в Москве примерно 25 раз, поэтому уже все видел. В этот раз он хочет увидеть некоего медведя гризли по кличке Том.

Также боец рассказал, что больше всего ему нравится бывать в центре Москвы, он никогда не был на окраинах столицы. Эномото признался, что любит просто прогуливаться по городу пешком.

21 апреля Эномото проведет реванш с Александром Шлеменко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.