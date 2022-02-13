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Роберт Уиттакер: «Удивлен решением судей. Считаю, я сделал достаточно для победы»

Уиттакер удивлен решением судей отдать победу Адесанье в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе
Никита Горшенин
Корреспондент

Претендент на пояс UFC в среднем весе Роберт Уиттакер выразил несогласие с решением судей в его поединке против Исраэля Адесаньи.

«Считаю, что сделал достаточно, чтобы забрать пояс. В первом раунде он был лучше, но потом я все забрал. Но... как говорят, не вверяйте решение в руки судей.

Он ничем меня не удивил, я был удивлен только тем, как хорошо сработал мой геймплан, как проходили мои тейкдауны. Ну и удивлен решением судей (смеется)», — сказал Уиттакер в октагон-интервью после боя.

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.

Исраэль Адесанья
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