Роберт Уиттакер: «Удивлен решением судей. Считаю, я сделал достаточно для победы»

Претендент на пояс UFC в среднем весе Роберт Уиттакер выразил несогласие с решением судей в его поединке против Исраэля Адесаньи.

«Считаю, что сделал достаточно, чтобы забрать пояс. В первом раунде он был лучше, но потом я все забрал. Но... как говорят, не вверяйте решение в руки судей.



Он ничем меня не удивил, я был удивлен только тем, как хорошо сработал мой геймплан, как проходили мои тейкдауны. Ну и удивлен решением судей (смеется)», — сказал Уиттакер в октагон-интервью после боя.

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.