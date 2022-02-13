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Сегодня, 09:48

Чимаев: «Я прикончу Адесанью в первом раунде»

Хамзат Чимаев заявил, что победит Исраэля Адесанью за один раунд
Иван Торопцев
Корреспондент

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что нокаутирует чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесанью за один раунд.

«Адесанья — это легкотня для меня, ноль борьбы. Я прикончу его за один раунд», — написал у себя в Twitter Чимаев.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках по правилам ММА. Спортсмен дебютировал в UFC в июле 2020 года.

Сегодня, 13 февраля Исраэль Адесанья победил новозеландца Роберта Уиттакера единогласным решением судей и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Исраэль Адесанья
Хамзат Чимаев
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Роберт Уиттакер: «Удивлен решением судей. Считаю, я сделал достаточно для победы»
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