Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:21

Гаджиев — о нежелании Исмаилова возвращаться в AMC Fight Nights: «Его никто пока не приглашал»

Гаджиев отреагировал на нежелание Исмаилова возвращаться в AMC Fight Nights
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на нежелание бойца Магомеда Исмаилова возвращаться в его лигу.

Ранее Исмаилов нахвалил промоушен RCC, под эгидой которого он проведет бой против Александра Шлеменко, дав понять, что не особо заинтересован в возвращении в AMC Fight Nights.

«Во-первых, его в Fight Nights никто пока не приглашал, — сказал Гаджиев журналистам. — Во-вторых, всем известно, что мы умеем убеждать. То же самое он говорил перед вторым боем с Минеевым: «Мне хорошо в ACA, я никуда не собираюсь». Но в итоге-то он подрался. Значит, мы с Магой находим друг для друга нужные слова».

«То, что он RCC нахваливает, ну и правильно делает. Каждая лига, давая бой спортсмену и выплачивая большой гонорар, хочет, чтобы ее хвалили. Наверное, его хорошо попросили. Но даже если не так, то Мага делает это как профессионал. И правильно делает. Каждый боец должен хвалить лигу, в которой у него следующий поединок. Да, бизнес-классов ему не покупали, но он в «Мариотте» жил, не в трех звездах кантовался. Если бы я чувствовал за нами что-то, то переживал бы. А так он не нас ругает, а RCC нахваливает».

Поединок Исмаилова против Шлеменко состоится на турнире RCC, который пройдет в конце августа в Екатеринбурге.

Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
ЦСКА расстреляли слухами, но некоторые из них — правда. Марио, Дзагоев и Березуцкие больше не в «армии»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко — Сульянову: «Грязные оскорбления или драки по сценарию я никогда не поддерживал и не поддержу»

UFC разрабатывают бой Камару Усмана и Леона Эдвардса на 20 августа на UFC 278
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости