Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на нежелание бойца Магомеда Исмаилова возвращаться в его лигу.

Ранее Исмаилов нахвалил промоушен RCC, под эгидой которого он проведет бой против Александра Шлеменко, дав понять, что не особо заинтересован в возвращении в AMC Fight Nights.

«Во-первых, его в Fight Nights никто пока не приглашал, — сказал Гаджиев журналистам. — Во-вторых, всем известно, что мы умеем убеждать. То же самое он говорил перед вторым боем с Минеевым: «Мне хорошо в ACA, я никуда не собираюсь». Но в итоге-то он подрался. Значит, мы с Магой находим друг для друга нужные слова».

«То, что он RCC нахваливает, ну и правильно делает. Каждая лига, давая бой спортсмену и выплачивая большой гонорар, хочет, чтобы ее хвалили. Наверное, его хорошо попросили. Но даже если не так, то Мага делает это как профессионал. И правильно делает. Каждый боец должен хвалить лигу, в которой у него следующий поединок. Да, бизнес-классов ему не покупали, но он в «Мариотте» жил, не в трех звездах кантовался. Если бы я чувствовал за нами что-то, то переживал бы. А так он не нас ругает, а RCC нахваливает».

Поединок Исмаилова против Шлеменко состоится на турнире RCC, который пройдет в конце августа в Екатеринбурге.