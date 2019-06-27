UFC расторг контракт с Штырковым после положительной допинг-пробы

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с российским бойцом Иваном Штырковым после положительной допинг-пробы.

Как говорится в сообщении пресс-службы команды Штыркова – клуба "Архангел Михаил", решение было принято по обоюдному согласию сторон, а причиной стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в допинг-пробе пиктограмма запрещенного вещества для набора мышечной массы. Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещенных препаратов, но результат был атипичным. Последующее вскрытие пробы "В", которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещенных веществ для набора массы.

После этого у Штыркова взяли еще две пробы. По правилам организации, спортсмен получает наказание за все препараты, которые принимал в течение года до подписания контракта с UFC. Россиянин не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях.

Штырков подписал контракт с UFC в начале 2019 года и должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля, но за несколько дней до турнира снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На счету Штыркова 15 побед, одна ничья и ни одного поражения.