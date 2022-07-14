UFC планирует провести турнир в Швеции в ноябре

Руководство лиги всерьез рассматривает возможность проведения турнира в Стокгольме в ноябре, сообщает журналист Нолан Кинг в Twitter.

При этом The MMA Media в Twitter предполагает, что главным событием турнира может стать бой Хамзата Чимаева (11-0) и Колби Ковингтона (17-3).

В прошлый раз UFC приезжало в Швецию с турниром в 2019 году. В главном событии турнира встретились Александр Густафссон (18-7) и Энтони Смит (36-16). Победу в том поединке одержал американец, победив сабмишном в четвертом раунде.