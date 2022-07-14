Муслим Салихов рассказал, почему у Усмана будут проблемы в бою с Чимаевым

37-летний российский средневес UFC Муслим Салихов (18-2) предполагает, что Хамзат Чимаев (11-0) даст конкурентный бой чемпиону полусреднего веса Камару Усману (20-1).

«Я считаю, что Чимаев может выиграть у Усмана, — отметил Салихов в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт». — Не говорю, что это 100 процентов, но у него есть шансы победить в бою за титул. У Чимаева очень хорошая борьба, контроль, стойка. В стойке он Бернса перебил. Именно стиль Хамзата более неудобен Усману. Чимаев и мощный, и большой, и Усману будет нелегко его контролировать возле сетки, как других».

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.