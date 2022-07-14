Ян Блахович оценил шансы Камару Усмана в полутяжелом весе

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) уверен, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) может конкурировать с бойцами в полутяжелом весе, но в бою с ним у Усмана нет никаких шансов.

«Он большой парень, поэтому кто знает, может быть он поднимется в полутяжелый вес, — сказал Блахович в интервью The MMA Hour. — Если Иржи не хочет со мной драться, то я готов подраться с Усманом. Конечно, у него есть шансы добиться успеха в полутяжелом весе, но не в бою со мной. Если он будет со мной драться, то он проиграет».

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.