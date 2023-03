UFC: основной кард турнира 11 — 12 марта, когда проведут бои Ян и Волков

В ночь c 11 на 12 марта в концертном зале The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 221. В главном бою встретятся Петр Ян (Россия) и Мераб Двалишвили (Грузия). В соглавном событии вечера свой поединок проведет Александр Волков (Россия) против Анатолия Романова (Молдавия).

Основной кард UFC Fight Night:

Витор Петрино (Бразилия) — Антон Туркал (Швеция);

Саид Нурмагомедов (Россия) — Джонатан Мартинес (США);

Рикардо Рамос (Бразилия) — Остин Линга (США);

Александр Волков (Россия) — Александр Романов (Молдова);

Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия).

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени. Волков выйдет в октагон около 04.00, а Петр Ян проведет свой бой примерно в 04.30.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.