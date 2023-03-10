Олейник рассказал, что сыграет главную роль в бою Волкова и Романова

Экс-боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от боя россиянина Александра Волкова и Александра Романова из Молдавии на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

«Знаю обоих парней, хорошие ребята. Очень жаль, но это тот случай, когда приходится доказывать, что ты профи, а не просто крикун о своем величии, который отказывается от боев по тем или иным причинам.

Парням желаю отличной подводки к бою, у каждого есть то оружие, которым они могут победить очень многих сильных бойцов. Думаю, здесь сыграют роль не уровень или техника, которые у них высокого уровня, а в первую очередь план на бой и верное его выполнение", — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Поединок пройдет в воскресенье, 12 марта. В своем последнем бою 34-летний россиянин техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама.