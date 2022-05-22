Все результаты турнира UFC Fight Night 206

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В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 206, в главном бою которого Кэтлин Виейра (13-2) победила Холли Холм (14-6) раздельным решением судей.

Приводим результаты всех боев турнира.

Легчайший вес: Кэтлин Виейра (Бразилия) победила Холли Холм (США) — Раздельное решение судей.

Полусредний вес: Мичел Перейра (Бразилия) победил Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Чиди Нжукани (США) победил Дуско Тодоровича (Сербия) — КО, 1-й раунд.

Минимальный вес: Табата Риччи (Бразилия) победила Поляну Вианну (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Юн Йон Пак (Южная Корея) победил Эрика Андерса (США) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Джозеф Холм (США) победил Алена Амедовски (Македония) — Сабмишн, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Джаилтон Алмейда (Бразилия) победил Паркера Портера (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Урос Медич (США) победил Омара Моралеса (Венесуэла) — ТКО, 2-й раунд.

Легчайший вес: Джонатан Мартинес (США) победил Винса Моралеса (США) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Чейз Хупер (США) победил Фелипе Колареса (Бразилия) — ТКО, 3-й раунд.

Минимальный вес: Сэм Хьюз (США) победила Поляну Вианну (США) — ТКО, 3-й раунд.