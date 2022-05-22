Средневес Магомед Исмаилов отреагировал на перенос боя по боксу между Владимиром Минеевым и Тимуром Никулиным.

«Перенос будет? А с чем это связано? У Никулина проблемы с документацией? У Никулина просто с болтологией проблемы, — сказал Исмаилов журналистам на турнире ACA 139 в Москве. — Окей, а до сих пор у него не было проблем с документами? Нормально боксировал, а тут... Меня-то не проведешь (смеется)».

«Как я могу отреагировать? У Никулина будет больше времени на подготовку. Жаль, что и у его оппонента появилась такая возможность (смеется)».

Также Исмаилов прокомментировал нападки со стороны Никулина.

«Почему мне смешно? Когда мы говорим о Никулине, меня на ха-ха пробивает. Хочется смеяться, это я еще себя сдерживаю. Есть солдат, а есть ребенок. И когда ребенок на солдата газует — смешно. Вот тут я тоже смеюсь. Он пытается разогнать тему: «Исма, ты следующий». Пару отцовских чапалахов все порешают. Пару подзатыльников... Он со мной не угадал».

Бой между Минеевым и Никулиным должен был состояться 12 июня в Москве на «ВТБ-арене». Минеев сообщил, что поединок переносится на месяц и состоится в июле этого года.