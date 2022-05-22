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Исмалиов — о бое Емельяненко и Дацика: «Если Дацик пушканет, то свет в глазах потухнет»

Исмаилов оценил шансы Дацика в поединке с Александром Емельяненко
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Исмаилов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боксерского противостояния между тяжеловесами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«На данный момент — это неконкурентное противостояние, но если Саша приведет себя в порядок на 50-60%, я не скажу, что прямо сейчас он так выглядит, то Дацику придется совсем непросто, — сказал Исмаилов журналистам на турнире ACA 139. — Но исходя из последних противостояний Саши, он не видит ударов. Он пропускает. Не в обиду Артему Тарасову сказано, но даже он его доставал».

«Джефф Монсон тоже доставал? Хотя я тоже думал... Старина Монсон. Получается, это проблема Саши, он пропускает и не видит удары. А если Дацик пушканет, то свет в глазах потухнет. Если он вновь не будет видеть удары, Дацик же вперед идет и машет руками, бьет размашисто... Это вопрос спортивной дисциплины Саши».

Бой по боксу между Емельяненко и Дациком состоится в сентябре в промоушене Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Магомед Исмаилов
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