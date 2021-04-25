Шевченко – о травме ноги Уайдмана в бою с Холлом: «Это страшно. Не могла на это смотреть»

Чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко прокомментировала поединок Криса Уайдмана против Юрайи Холла, в котором американец сломал ногу о соперника, неудачно пробив лоу-кик.

«О боже мой. Я не желаю ни одному бойцу такого рода травм, потому что на восстановление требуется много времени. Это страшно, – сказала Валентина на пресс-конференции. - Я увидела этот момент в раздевалке (перед выходом на бой). Как только увидела это, я отвернула голову… Не могла дальше смотреть на это.

Многие перед этим турниром у меня спрашивали про калф-кики. Я всем отвечала, что этот удар, возможно, эффективный, но очень опасный. Опасный не только для твоего соперника, но и для тебя самого. Необходимо их правильно наносить. Такая травма случается, когда наносишь удар в кость или колено. Для меня удары в ногу не самое эффективное оружие».

Сразу после боя поединка Вайдмана против Холла состоялся выход Валентины Шевченко в октагон. Представительница Киргизии успешно защитила пояс, победив Джессику Андраде техническим нокаутом во втором раунде. ?