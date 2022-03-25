Участники чемпионских боев ACA 138 успешно прошли взвешивание
В Грозном успешно прошли взвешивание участники чемпионских боев ACA 138 накануне бойцовского уик-энда.
Обладатель чемпионского пояса в полусреднем весе Абубакар Вагаев показал на весах 77,5 кг, его соперник, первый номер дивизиона Устармагомед Гаджидаудов — 77,6 кг.
Вошли в лимит участники чемпионского поединка в тяжелом весе: весы под чемпионом ACA Тони Джонсоном показали 119 кг против 120 кг у претендента Салимгерея Расулова.
Успешен был и вес участников супербоя вечера, на кону которого первая путевка в полуфинал престижнейшего «Гран-при легковесов». Россиянин Юсуф Раисов оказался легче своего соперника бразильца Хакрана Диаса. Раисов показал на весах 70,15 кг, Диас — 70,75 кг.
Турнир ACA 138 стартует в субботу, 26 марта, в Грозном.
Полный кард ACA:
Ахмадхан Боков (Россия) — Карлос Сантос (Бразилия)
Мурад Каламов (Россия) — Родриго Прайя (Бразилия)
Курбан Тайгибов (Россия) — Бакитбек Дюшобаев (Казахстан)
Азам Гафоров (Таджикистан) — Сагинай Шукир (Казахстан)
Магомедсайгид Алибеков (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Амирхан Адаев (Россия) — Денис Сильва (Бразилия)
Курбан Гаджиев (Россия) — Расул Албасханов (Россия)
Дауд Шайхаев (Россия) — Аурел Пиртеа (Румыния)
Черси Дудаев (Россия) — Ренато Пезиньо (Бразилия)
Адлан Батаев (Россия) — Эвертон Даниэль Фрейтас (Бразилия)
Апти Бимарзаев (Россия) — Андрей Гончаров (Россия
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Расул Мирзаев (Россия)
Хакран Диас (Бразилия) — Юсуф Раисов (Россия)
Магомед Бибулатов (Россия) — Олег Борисов (Россия)
Салимгирей Расулов (Россия) — Тони Джонсон (США)
Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Абубакар Вагаев (Россия).