Уайт восхищен выступлением Диаса в бою с Эдвардсом: «Он невероятен»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал выступление полусредневеса Нейта Диаса в бою с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 263.

«Было заметно, что в первом раунде Диас повредил ногу, но он прошел все пять раундов, при этом пропуская лоу-кики и истекая кровью с обеих сторон головы. Его раны брызгали кровью в разные стороны. Он сделал в этом бою то, что всегда делают братья Диас.

Он старался залезть в голову Эдвардса и попытаться заставить его совершить ошибку. Затем в конце пятого раунда он все же поймал его. Он невероятен. В следующий раз он попросит нас организовать ему бой из шести раундов", — сказал Уайт журналистам на пресс-конференции после турнира.

Нейт проиграл Эдвардсу единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Бой стал частью турнира UFC 263, который завершился в ночь на 13 июня в Глендейле (штат Аризона). Теперь на счету 36-летнего Диаса 20 побед и 13 поражений.