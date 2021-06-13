Чемпион UFC в среднем весе Израэль Адесанья поделился эмоциями после защиты титула в поединке с Марвином Веттори на UFC 263.

«Я сказал ему после боя: «Ты мне не нравишься. Но это бой, я отдаю тебе должное. Ты проиграл сегодня». А он ответил: «Не думаю, что проиграл. Ты не выиграл». Окей, если ему от этого будет легче спаться, пусть так и думают. Он ничем меня не удивил. Даже на пресс-конференции, когда он вскочил, я даже не приподнялся с места, потому что не чувствовал угрозу.



Посвящаю эту победу Фау Ваке, моему другу и товарищу по залу, который был убит. Я подчеркиваю — был убит, и убийцы ходят где-то на свободе. Фау Ваке, эта победа для тебя. Даже в нашем последнем спарринге ты надирал мне зад. Что дальше? Бобби Наклс Уиттакер. Человек, которого я дважды нокаутировал за один бой. Не знаю, как все сложится из-за этой ерунды с ковидом, но мы должны сыграть с тобой еще раз — на этот раз в Окленде», — сказал Адесанья в октагон-интервью после боя.

Адесанья победил Веттори единогласным решением и защитил пояс в третий раз.