Уайт прокомментировал победу Фонта над Гарбрандтом: «Он уничтожил Коди»
10:14
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на победу бойца легчайшего веса Роба Фонта над экс-чемпионом дивизиона Коди Гарбрандтом.
«Да, он хорошо выглядел сегодня вечером», — сказал Уайт о Робе Фонте на пресс-конференции после турнира. — Он вышел туда и с ранних раундов начал задавать темп, и вы знаете, он просто уничтожил Коди Гарбрандта".
Фонт сразился с Гарбрандтом в главном событии турнира UFC Vegas 27, который завершился сегодня в Лас-Вегасе. Поединок продлился всю дистанцию из 5-ти раундов и завершился победой Фонта единогласным решением судей.
В настоящее время Фонт занимает 3-ю строчку в легчайшем дивизионе.
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