Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Уайт прокомментировал победу Фонта над Гарбрандтом: «Он уничтожил Коди»

10:14
Дана Уайт. Фото USA Today Sports
Дана Уайт. Фото USA Today Sports
Теги:

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на победу бойца легчайшего веса Роба Фонта над экс-чемпионом дивизиона Коди Гарбрандтом.

«Да, он хорошо выглядел сегодня вечером», — сказал Уайт о Робе Фонте на пресс-конференции после турнира. — Он вышел туда и с ранних раундов начал задавать темп, и вы знаете, он просто уничтожил Коди Гарбрандта".

Фонт сразился с Гарбрандтом в главном событии турнира UFC Vegas 27, который завершился сегодня в Лас-Вегасе. Поединок продлился всю дистанцию из 5-ти раундов и завершился победой Фонта единогласным решением судей.

В настоящее время Фонт занимает 3-ю строчку в легчайшем дивизионе.

Читайте также

НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 22 и 23 мая
Первый турнир Басты: не время Кувалды, пояс Романова
Верните в НХЛ тафгаев, чтобы спасти звезд! Кучерова сломали подлым ударом — это натуральный бандитизм
«Зачем к столетию клуба звать тренера, занявшего 15-е место?» Зарема выступила против Руя Витории

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд