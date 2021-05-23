Уайт прокомментировал победу Фонта над Гарбрандтом: «Он уничтожил Коди»

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на победу бойца легчайшего веса Роба Фонта над экс-чемпионом дивизиона Коди Гарбрандтом.

«Да, он хорошо выглядел сегодня вечером», — сказал Уайт о Робе Фонте на пресс-конференции после турнира. — Он вышел туда и с ранних раундов начал задавать темп, и вы знаете, он просто уничтожил Коди Гарбрандта".

Фонт сразился с Гарбрандтом в главном событии турнира UFC Vegas 27, который завершился сегодня в Лас-Вегасе. Поединок продлился всю дистанцию из 5-ти раундов и завершился победой Фонта единогласным решением судей.

В настоящее время Фонт занимает 3-ю строчку в легчайшем дивизионе.