Пол Фелдер объявил о завершении карьеры в ММА

Ветеран UFC Пол Фелдер во время прямого эфира UFC Vegas 27, который завершился сегодня в Вегасе, объявил о завершении карьеры в ММА.

«У меня нет такого испепеляющего желания драться еще много лет, чтобы стать чемпионом... Я люблю UFC всем сердцем за все, что они мне дали. Но время пришло», — заявил Фелдер.

В UFC Фелдер выступал с 2014 года, успев провести 15 поединков — 9 побед и 6 поражений. В своем последнем бою он уступил раздельным решением судей Рафаэлю Дос Аньосу. В целом его статистика в ММА состоит из 17 побед при 6 поражениях.

Но на этом карьера Фелдера в UFC не заканчивается. Помимо бойцовской карьеры он успешно работает комментатором в сильнейшей лиге.