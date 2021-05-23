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Пол Фелдер объявил о завершении карьеры в ММА

10:40
Пол Фелдер. Фото MMA Fighting
Пол Фелдер. Фото MMA Fighting
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Ветеран UFC Пол Фелдер во время прямого эфира UFC Vegas 27, который завершился сегодня в Вегасе, объявил о завершении карьеры в ММА.

«У меня нет такого испепеляющего желания драться еще много лет, чтобы стать чемпионом... Я люблю UFC всем сердцем за все, что они мне дали. Но время пришло», — заявил Фелдер.

В UFC Фелдер выступал с 2014 года, успев провести 15 поединков — 9 побед и 6 поражений. В своем последнем бою он уступил раздельным решением судей Рафаэлю Дос Аньосу. В целом его статистика в ММА состоит из 17 побед при 6 поражениях.

Но на этом карьера Фелдера в UFC не заканчивается. Помимо бойцовской карьеры он успешно работает комментатором в сильнейшей лиге.

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