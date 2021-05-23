Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Кевин Ли сразится с непобежденным Шоном Брэди в полусреднем весе

10:05
Кевин Ли. Фото UFC
Кевин Ли. Фото UFC
Теги:

Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе американец Кевин Ли встретится с непобежденным соотечественником Шоном Брэди. Бой пройдет в полусреднем весе. Об этом сообщил журналист ESPN Брэтт Окамото во время прямого эфира UFC Vegas 27, при этом не уточнив место и дату проведения поединка.

«Кевин Ли возвращается после пропуска 2020 года, согласно источникам. Бой пройдет в полусреднем весе против непобежденного соперника в лице Шона Брэди», — написал Окамото в Instagram.

Публикация от Brett Okamoto (@bokamotoespn)

У Ли 18 побед и 6 поражений в ММА. В марте прошлого года он уступил Чарльзу Оливейре сабмишном и после этого не выходил драться.

Статистика непобежденного Брэди состоит из 14 побед. В марте этого года он финишировал Джейка Матьюза ручным треугольником.

Читайте также

НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 22 и 23 мая
Реальная история овчарки Пальмы — ее называли Хатико из СССР
Найдено тело пропавшей осенью в Италии 29-летней украинки
NI назвал встречу в Лаврова и Блинкена в Рейкьявике кошмаром для Украины

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд