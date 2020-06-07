Уайт понимает, почему Макгрегор снова хочет завершить карьеру

Президент UFC Дана Уайт считает, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры из-за разочарования, что он пока не может получить новый бой.

— Конор хочет драться. Он разочарован, что не дерется, и это стало одной из причин его решения, уверен, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Не скажу, что мы не можем организовать ему бой. Но с кем ему драться? С кем вы хотите, чтобы он подрался? С Фергюсоном? С Масвидалем? И где мы должны сделать ему бой?

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. И это уже третий раз, когда боец заявляет о намерении уйти из спорта.