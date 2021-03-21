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Уайт — о поведении Холланда в бою с Брансоном: «Он сломался морально»

14:36

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал выступление Кевина Холланда в поединке против Дерека Брансона, которому он уступил единогласным решением судей в главном событии UFC Vegas 22.

Кевин Холланд.Боец UFC постоянно болтает во время боев. В этот раз он успел докопаться даже до Хабиба

«Я думаю, что это был психологический срыв. Подобное было [в боксе], когда Леннокс Льюис дрался с тем парнем [Оливером Макколлом], который держал руки на боку и плакал», — сказал Уайт в интервью Yahoo Sports.

«Я не знаю, что он делал. Я думаю, что он, возможно, не смог справиться с давлением и просто сломался морально. Я не видел ничего подобного».

Брансон смог одолеть оппонента за счет борьбы. В перерывах между раундами Холланд отчаянно обращался за помощью к Хабибу Нурмагомедову, который наблюдал за поединком вместе с Даной Уайтом.

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