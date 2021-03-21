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Тактаров пожелал Хабибу найти себя

16:11
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Бывший боец UFC Олег Тактаров обратился к экс-чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмагомедову, который завершил карьеру.

«Желаю интересного и насыщенного времени все профессионального спорта, найти себя. Не у всех это получается. И больше работать с молодёжью, независимо от рода занятий и бизнеса», — написал Тактаров на своей странице в Instagram.

Напомним, 19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не будет драться. Его титул стал вакантным. За него в мае поборются Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Последним поединком Хабиба стал бой Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.

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