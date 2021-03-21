Холланд назвал Хабиба Нурмагомедова гением борьбы

Средневес UFC американец Кевин Холланд обратился к болельщикам после боя с Дереком Брансоном, которому он уступил единогласным решением судей в главном событии UFC Vegas 22.

Также красноречивый спортсмен поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за совет, полученный во время поединка.

«Хочу сообщить, что я буду самим собой до тех пор, пока не умру. Никогда не говорил, что хочу быть чемпионом. Я говорил лишь, что хочу хорошо проводить время, что я и сделал. Спасибо за возможность, UFC, Дана Уайт, Мик Мейнард. Я проделаю работу над ошибками, и мы скоро увидимся. Один небольшой совет от Хабиба Нурмагомедова, и я провел тейкдаун парню, которого никогда прежде не переводили в октагоне. Ты настоящий гений борьбы», — написал Холланд в своем Instagram.

В перерывах между раундами Холланд не раз обращался к Хабибу Нурмагомедову, который вместе с Даной Уайтом наблюдал за боем.