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Уайт — о попадании Махачева в топ-5: «Теперь им всем придется с ним драться. Будет бой с Дариушем»

12:00
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал попадание Ислама Махачева в пятерку лучших легковесов, а также сообщил, что его следующим соперником может стать Бенеил Дариуш.

«Теперь им всем придется с ним драться. Я думаю, теперь мы организуем ему бой с Бенеилом Дариушем. Мне нравится эта идея», — сказал Уайт Yahoo Sports.

Дариуш в настоящее время занимает 3-е место в дивизионе, в то время как Махачев расположился на 5-й строчке. В случае победы россиянин может рассчитывать на титульный бой.

На счету Махачева 20 побед и 1 поражение. У Дариуша — 21 победа, 4 поражения и 1 ничейный бой.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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