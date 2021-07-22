Нейт Диас намекнул на бой с Камару Усманом

Американский полусредневес Нейт Диас надеется провести бой с действующим чемпионом UFC Камару Усманом.

«Я бы предпочел сразиться с парнем, который нокаутировал вас, ребята», — отреагировал Диас на вызов, который ему бросил Гилберт Бернс.

I'd rather fight the guy who knocked you guys out ?? — Nathan Diaz (@NateDiaz209) July 21, 2021

Бернс занимает вторую строчку в рейтинге полусредневесов. В титульном бою с Усманом он проиграл нокаутом во втором раунде.

Диас, который не входит даже в топ-15, в своем последнем поединке потерпел поражение от Леона Эдвардса.