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Нейт Диас намекнул на бой с Камару Усманом

12:39
Нейт Диас. Фото Instagram
Нейт Диас. Фото Instagram

Американский полусредневес Нейт Диас надеется провести бой с действующим чемпионом UFC Камару Усманом.

«Я бы предпочел сразиться с парнем, который нокаутировал вас, ребята», — отреагировал Диас на вызов, который ему бросил Гилберт Бернс.

Бернс занимает вторую строчку в рейтинге полусредневесов. В титульном бою с Усманом он проиграл нокаутом во втором раунде.

Диас, который не входит даже в топ-15, в своем последнем поединке потерпел поражение от Леона Эдвардса.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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