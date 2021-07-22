Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов прокомментировал возможный бой с титулованным боксером Русланом Проводниковым.

«Устное согласие есть. Как думаете, по правилам бокса или ММА? 23 июля в Санкт Петербурге проведем пресс-конференцию и дуэль взглядов и там же приблизительно скажем дату боя. До встречи в Северной столице, друзья!» — написал Багаутинов в Instagram.

Свой последний поединок Проводников провел в июне 2016 года, потерпев поражение единогласным решением судей от Джона Молины. В настоящее время бывшему чемпиону миру в первом полусреднем весе 36 лет.

Багаутинов в последний раз дрался в начале апреля на турнире Brave CF 50 в Бахрейне, где победил американца Дастина Ортиса судейским решением. Бойцу ММА тоже 36 лет.