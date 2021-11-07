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Уайт внес Чимаева в список возможных претендентов на титульный бой с Усманом

09:21
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Президент UFC Дана Уайт допускает, что следующим соперником чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана может стать Хамзат Чимаев. Но для этого бойцу из Швеции необходимо одержать победу над бойцом из топ-10.

«Осталась ли оппозиция для Усмана? Есть тот же Чимаев, который творит нечто невероятное в октагоне. Он встретится с Усманом в случае победы над бойцом из топ-5, топ-10. А так следующим претендентом станет Леон Эдвардс, если, конечно, победит [Масвидаля]. Всегда найдутся претенденты», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 268.

В ночь на 7 ноября в Нью-Йорке в главном событии UFC 268 Усман одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей.

На счету Чимаева 10 побед в 10-ти поединках. У Усмана — 20 побед и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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