Уайт внес Чимаева в список возможных претендентов на титульный бой с Усманом

Президент UFC Дана Уайт допускает, что следующим соперником чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана может стать Хамзат Чимаев. Но для этого бойцу из Швеции необходимо одержать победу над бойцом из топ-10.

«Осталась ли оппозиция для Усмана? Есть тот же Чимаев, который творит нечто невероятное в октагоне. Он встретится с Усманом в случае победы над бойцом из топ-5, топ-10. А так следующим претендентом станет Леон Эдвардс, если, конечно, победит [Масвидаля]. Всегда найдутся претенденты», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 268.

В ночь на 7 ноября в Нью-Йорке в главном событии UFC 268 Усман одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей.

На счету Чимаева 10 побед в 10-ти поединках. У Усмана — 20 побед и 1 поражение.