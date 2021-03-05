Уайт хочет устроить трилогию между Макгрегором и Порье этим летом

Глава промоушена UFC Дана Уайт нацелен на проведение трилогии между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Он хочет, чтобы этот бой состоялся летом.

«Я думаю, что поражение вернуло его в действительно хорошее место, — сказал Уайт о Коноре в выпуске «Шоу Джима Рима». — Это классический «Рокки III». Трудно оставаться голодным, когда ты прибываешь на бой на яхте в одежде от Версаче, и когда у тебя есть все деньги мира».

«Конор готов, — продолжил Уайт. — Конор хочет драться снова. Он хочет реванша с Дастином Порье, и он хочет получить как можно скорее. Мы работаем над этим. Надеюсь этим летом [состоится их бой]».

Порье нокаутировал Макгрегора в январе на UFC 257 в Абу-Даби. В первом бою, который состоялся в 2014 году в Вегасе, победу нокаутом в первом раунде одержал Конор.

На счету ирландца 22 победы и 5 поражений.