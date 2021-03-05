Экс-чемпиона UFC Гарбрандта выгнали из самолета из-за ситуации с маской
Некогда непобежденный чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт вступил в конфликт с персоналом авиакомпании Southwest Airlines.
В четверг, 4 марта, Гарбрандт планировал совершить авиаперелет, однако бойца выгнали из самолета из-за того, что его двухлетний сын не захотел натягивать маску на нос.
«К черту Southwest Airlines, — написал Гарбрандт в своем Instagram. — Меня выгнали, потому что мой двухлетний сын не хотел надевать маску на лицо. Этот трусливый бортпроводник спрятал свою задницу в уборной».
Бойца возмутило, что пилоты не были в масках, в то время как его попросили покинуть самолет из-за непредвиденной ситуации с сыном.
«Вы выгоняете из самолета двухлетнего ребенка, но ваши капитаны не в масках, несмотря на то, что мы дышим одним воздухом. Что за прикол, Southwest Airlines?!» — оставил комментарий боец к своему второму видео.
Коди Гарбрандт не дрался с июня 2020 года, когда смог одержать победу нокаутом над Рафаэлем Ассунсао. До этого американец находился на серии из трех поражений нокаутом: Ти Джею Диллашоу (дважды) и Педро Муньозу.
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