Глава UFC прокомментировал увольнение Дос Сантоса и Оверима

Президент UFC Дана Уайт высказался об увольнении двух ветеранов — экс-чемпиона промоушена в тяжелом весе Джуниора Дос Сантоса и бывшего претендента на титул Алистара Оверима.

«Мы любим этих парней. Оверим никогда не отказывался от боев, а Джуниор Дос Сантос является одним из самых приятных людей в этом спорте. Но такое [увольнение] случается каждую неделю», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Оверим (47-19) — бывший чемпион Dream и Strikeforce в тяжелом весе и в целом один из величайших тяжеловесов в истории ММА. В прошлом бою, который состоялся в начале февраля в главном событии UFC Fight Night 184, Оверим уступил нокаутом россиянину Александру Волкову.

Дос Сантос (21-9) ведет серию из четырех поражений нокаутом подряд. Его последним обидчиком в октагоне стал непобежденный француз Сирил Ган, который смог одержать победу нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в декабре прошлого года на UFC 256.