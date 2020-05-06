У Харитонова было желание заразиться коронавирусом

Боец MMA Сергей Харитонов признался, что у него возникало желание намеренно заразиться коронавирусной инфекцией. Спортсмен уверен, что его имунная система справится.

— Скажу честно, что я каждый день тренируюсь, провожу свои тренировки, — сказал Харитонов в Instagram. — Даже если кто-то рядом кашляет — я этого особо не боюсь. Обливаюсь каждый день холодной водой. Даже признаюсь честно, когда был в Москве, ходил в таких местах, где люди кашляют — было желание самому попробовать заразиться этим коронавирусом, чтобы почувствовать на себе, каково это, что это за вирус такой, но не знаю, к сожалению, или к счастью, этого не произошло. Видно, иммунная система работает.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 5 на 6 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 714 771 человека. Умерших — 257 290, выздоровевших — 1 235 513.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 5 мая всего зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

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