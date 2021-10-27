Сандхэген: «Ян победил бы Стерлинга в реванше на UFC 267»

Претендент на временный титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сандхэген считает, что россиянин Петр Ян победил бы американца Алджамейна Стерлинга в реванше на UFC 267.

«Считаю, что Петр Ян победил бы Алджамейна Стерлинга, если бы они подрались в эту субботу», — сказал Сандхэген на медиа-дне.

Сандхэген сразится со Стерлингом в соглавном событии UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. На кону титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Изначально ожидалось, что соперником россиянина станет Стерлинг, но американец снялся с боя из-за травмы.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.