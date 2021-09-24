Тяжеловес UFC Абдурахимов объяснил причину двухлетнего простоя: «Коноравирус всех преследует»

Российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов в преддверии боя с американцем Крисом Дакасом объяснил, почему не выступал два года.

«Это было связано с коронавирусом и болезнями, которые преследовали меня три раза. Получилось так, что из-за болезни отменили бой, — сказал Абдурахимов в интервью «СЭ». — Перед турниром так вышло. Раза 3-4 мне отменяли поединки. 25 июля он (Крис Дакас. — Прим. «СЭ») заболел тоже, и наш бой отменили».

«Конкретно по моей вине ничего не было. Коноравирус всех преследует. Нехорошее время. На данный момент у меня нет никаких проблем. Все хорошо, чувствую себя отлично. Так что заряжен на субботу».

Бой Абдурахимова против Дакаса станет частью номерного турнира UFC 266, который пройдет в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе.

У 40-летнего Абдурахимова 20 побед и 5 поражений в ММА. На счету его 31-летнего оппонента 11 побед и 3 поражения.