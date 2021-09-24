Боец UFC Абдурахимов назвал самого сильного оппонента в карьере

Тяжеловес UFC россиянин Шамиль Абдурахимов назвал американца Кертиса Блейдса самым сильным оппонентом в карьере.

«Кто самый сильный из всех тех, с кем я встречался? Кертис Блейдс, — сказал Абдурахимов «СЭ». — За мою карьеру было столько боев, в которых, возможно, я проиграл из-за того, что не был функционально готов. Уставал в конце — и проигрывал. А Кертис мне, можно сказать, поломал нос, побил меня».

Абдурахимов в своем последнем бою, который состоялся на турнире UFC в Абу-Даби в сентябре 2019 года, техническим нокаутом уступил Блейдсу.

Следующий поединок с участием 40-летнего Абдурахимова (20 побед, 5 поражений) состоится в ночь на 26 сентября на турнире UFC 266 в Абу-Даби. Оппонент — американец Крис Дакас, на счету которого 11 побед и 3 поражения.