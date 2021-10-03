Тьяго Сантос: «Хотел нокаутировать Уокера, но к нему тяжело подойти, он здорово двигается»

5-й номер полутяжелого веса UFC Тьяго Сантос прокомментировал победу над Джонни Уокером в главном событии UFC Vegas 38.

«Очень тяжело было тренироваться под него, он очень непредсказуемый. Но я усердно работал. За две недели до боя мне рассекли лицо в кэмпе, мой спарринг-партнер попал локтем. Я старался нокаутировать его, но к нему тяжело подойти.

Он большой, но здорово двигается, очень опасный парень. Дана, Мик, давайте поработаем над моим новым контрактом, сегодня был последний бой по моему старому, прибавьте мне, пожалуйста, деньжат", — сказал Сантос в октагон-интервью после боя.

Сантос победил Уокера единогласным решением.