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Тьяго Сантос: «Хотел нокаутировать Уокера, но к нему тяжело подойти, он здорово двигается»

05:15

5-й номер полутяжелого веса UFC Тьяго Сантос прокомментировал победу над Джонни Уокером в главном событии UFC Vegas 38.

«Очень тяжело было тренироваться под него, он очень непредсказуемый. Но я усердно работал. За две недели до боя мне рассекли лицо в кэмпе, мой спарринг-партнер попал локтем. Я старался нокаутировать его, но к нему тяжело подойти.

Он большой, но здорово двигается, очень опасный парень. Дана, Мик, давайте поработаем над моим новым контрактом, сегодня был последний бой по моему старому, прибавьте мне, пожалуйста, деньжат", — сказал Сантос в октагон-интервью после боя.

Сантос победил Уокера единогласным решением.

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Никита Карин все материалы автора

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