Куницкая отреагировала на победу своего мужа в главном поединке UFC Vegas 38

Российский боец UFC Яна Куницкая поделилась впечатлениями от победы своего мужа, бразильца Тиаго Сантоса в главном бою UFC Vegas 38 против соотечественника Джонни Уокера.

«Словами не передать, как я горжусь тобой», — написала Куницкая в Instagram.

16 августа Куницкая сообщила, что беременна от Сантоса.

На счету 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений, у 29-летнего Уокера 18 побед при 6 поражениях.