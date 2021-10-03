Куницкая отреагировала на победу своего мужа в главном поединке UFC Vegas 38
07:50
Российский боец UFC Яна Куницкая поделилась впечатлениями от победы своего мужа, бразильца Тиаго Сантоса в главном бою UFC Vegas 38 против соотечественника Джонни Уокера.
«Словами не передать, как я горжусь тобой», — написала Куницкая в Instagram.
16 августа Куницкая сообщила, что беременна от Сантоса.
На счету 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений, у 29-летнего Уокера 18 побед при 6 поражениях.
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