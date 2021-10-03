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Куницкая отреагировала на победу своего мужа в главном поединке UFC Vegas 38

07:50
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Российский боец UFC Яна Куницкая поделилась впечатлениями от победы своего мужа, бразильца Тиаго Сантоса в главном бою UFC Vegas 38 против соотечественника Джонни Уокера.

«Словами не передать, как я горжусь тобой», — написала Куницкая в Instagram.

Публикация от Yana «Foxy» Kunitskaya (@yanamma)

16 августа Куницкая сообщила, что беременна от Сантоса.

На счету 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений, у 29-летнего Уокера 18 побед при 6 поражениях.

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Сергей Разин все материалы автора

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