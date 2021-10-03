Сантос единогласным решением судей победил Уокера в главном поединке UFC Vegas 38
04:54
Бразильский боец Тьяго Сантос в главном поединке UFC Vegas 38 победил соотечественника Джонни Уокера.
Поединок в полутяжелом весе завершился победой Сантоса единогласным решением судей.
На счету 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений, у 29-летнего Уокера 18 побед при 6 поражениях.
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