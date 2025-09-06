Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

Хейбати победил Надратовского на турнире Prime FL в Иркутске

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

В субботу, 6 сентября, Мохаммад «Перс» Хейбати единогласным решением судей победил Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского в главном поединке второго стадионного турнира кулачной лиги Prime FL в Иркутске.

Все результаты турнира Prime FL в Иркутске выглядят следующим образом:

  • Мохаммад «Перс» Хейбати единогласным решением судей победил Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского
  • Кирилл «Тольятти» Черняев единогласным решением судей победил Ибрагима «Никархо» Исламова
  • Тимурлан «Барс» Пирматов в третьем раунде нокаутировал Магомедали «Маугли» Магомедрасулова
  • Руслан Файфер раздельным решением судей победил Курейша Сагова
  • Сергей «Тату-Горилла» Хрисанов техническим нокаутом в третьем раунде победил Артура «Агрессора» Селимова
  • Константин Циобану в виду дисквалификации победил Тагара Намсараева
  • Никита Тарасов раздельным решением судей победил Шамиля Гасанкадиева
  • Александр Перевязко раздельным решением судей победил Марата Исаева
  • Гариг Мартиросян единогласным решением судей победил Павла Капинуса
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Кучеров уступает не только Макдэвиду, Овечкин выпал из элиты: лучшие игроки НХЛ-2026
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Медведев выиграл русский финал — победил Андрея Рублева в Ханчжоу
Популярное видео
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубинец Ромеро проведет бой в турнире кулачной лиги IBA Bare Knuckle

Турнир по ММА и грэпплингу памяти Бувайсара Сайтиева пройдет в Дагестане
Новости
RSS RSS
Все новости