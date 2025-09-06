Хейбати победил Надратовского на турнире Prime FL в Иркутске
В субботу, 6 сентября, Мохаммад «Перс» Хейбати единогласным решением судей победил Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского в главном поединке второго стадионного турнира кулачной лиги Prime FL в Иркутске.
Все результаты турнира Prime FL в Иркутске выглядят следующим образом:
- Мохаммад «Перс» Хейбати единогласным решением судей победил Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского
- Кирилл «Тольятти» Черняев единогласным решением судей победил Ибрагима «Никархо» Исламова
- Тимурлан «Барс» Пирматов в третьем раунде нокаутировал Магомедали «Маугли» Магомедрасулова
- Руслан Файфер раздельным решением судей победил Курейша Сагова
- Сергей «Тату-Горилла» Хрисанов техническим нокаутом в третьем раунде победил Артура «Агрессора» Селимова
- Константин Циобану в виду дисквалификации победил Тагара Намсараева
- Никита Тарасов раздельным решением судей победил Шамиля Гасанкадиева
- Александр Перевязко раздельным решением судей победил Марата Исаева
- Гариг Мартиросян единогласным решением судей победил Павла Капинуса
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