Турнир Bellator 241 пройдет без фанатов из-за коронавируса

В связи с глобальной пандемии коронавируса турнир Bellator 241 пройдет без присутствия фанатов. Во вторник губернатор штата Коннектикут Тед Ламонт объявил чрезвычайную ситуацию. В четверг он подписал распоряжение, которое частично запрещает проведение публичных собраний свыше 250 человек.

Как сообщает MMA Junkie, болельщики не будут допущены на арену. Ожидается, что во время мероприятия на арене будут только бойцы, их секунданты, участники соревнований, вещатели и представители СМИ.

Напомним, что на Bellator 241 выступят российские бойцы Анатолий и Владимир Токовы.