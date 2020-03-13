Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса

В США должен был пройти очередной номерной турнир второй по популярности лиги смешанных единоборств Bellator. Однако через день после того, как стало известно, что Bellator 241 состоится без единого зрителя, было объявлено, что данный турнир вовсе перенесен на более позднюю дату.

— Здоровье и безопасность каждого из наших сотрудников имеет наибольшую важность, и это всегда останется таковым. После тщательного изучения продолжающейся пандемии коронавируса организация Bellator приняла решение отложить ивент Bellator 241, — написал в Twitter президент промоушена Скотт Кокер.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»