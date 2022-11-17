Килич — о предстоящем бое с Муртазаевым: «Я приехал за победой»
Турецкий боец Ахмет Килич записал видео с тренировки перед поединком с россиянином Исламом Муртазаевым.
Боец показал свои удары и продемонстрировал технические возможности на боксерской груше.
«Я приехал за победой», — сказал Килич.
Поединок между Муртазаевым и Киличем пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сразятся Владимир Минеев и Фернандо Родригес.
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