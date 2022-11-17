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Сегодня, 20:23

Килич — о предстоящем бое с Муртазаевым: «Я приехал за победой»

Мария Гусева
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Турецкий боец Ахмет Килич записал видео с тренировки перед поединком с россиянином Исламом Муртазаевым.

Боец показал свои удары и продемонстрировал технические возможности на боксерской груше.

«Я приехал за победой», — сказал Килич.

Поединок между Муртазаевым и Киличем пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сразятся Владимир Минеев и Фернандо Родригес.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1047155-ia-priekhal-v-rossiiu-pobezhdat-boets-kilich-obratilsia-k-murtazaevu
ММА
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