Килич — о предстоящем бое с Муртазаевым: «Я приехал за победой»

Турецкий боец Ахмет Килич записал видео с тренировки перед поединком с россиянином Исламом Муртазаевым.

Боец показал свои удары и продемонстрировал технические возможности на боксерской груше.

«Я приехал за победой», — сказал Килич.

Поединок между Муртазаевым и Киличем пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сразятся Владимир Минеев и Фернандо Родригес.

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